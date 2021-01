Agabiti, riapertura superiori è momento di speranza

(ANSA) - PERUGIA, 24 GEN - "La riapertura in presenza delle scuole superiori, seppure al 50 per cento, segna un momento di speranza dopo mesi molto complicati nella lotta al Covid, ma guai ad abbassare la guardia. Il virus, purtroppo, circola ancora tra noi": a dirlo all'ANSA è Paola Agabiti, assessore regionale all'Istruzione. Che chiede "alto senso di responsabilità".

"Siamo consapevoli dei sacrifici che avete e state affrontando - sottolinea Agabiti -, dovendo rinunciare alla vostra socialità e alla vostra quotidianità, ma adesso, più che mai, è il momento di restare uniti nella lotta al Covid".

Per l'assessore, comunque, "il ritorno a scuola in presenza, seppure al 50%, degli studenti delle superiori è un momento importante e significativo per la nostra regione".

Rivolta sempre agli studenti, Agabiti chiede "ancora maggiore responsabilità" di quella dimostrata "fino ad oggi". Ricorda poi che la lotta al virus, per quanto riguarda il sistema scolastico, passa anche attraverso i mezzi di trasporto pubblico. "In tal senso - dice - c'è stato un significativo potenziamento dei pullman a disposizione degli studenti umbri, così da garantire il giusto distanziamento".

"Se il ritorno in presenza al 50% è un primo passo importante - continua l'assessore - dobbiamo lavorare e impegnarci tutti per implementare i giorni in presenza. Ricordiamo che sono a disposizione degli studenti e del personale scolastico docente e non docente, i test antigenici rapidi presso tutte le farmacie pubbliche e private convenzionate. Testing su base volontaria che permetterà di valutare la situazione epidemiologica per età e classi in modo da studiare anche - conclude Agabiti - la curva di trasmissione del virus all'interno del contesto familiare".

