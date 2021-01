Squarta, straordinaria importanza polo unico ospedale Trasimeno

(ANSA) - PERUGIA, 23 GEN - Riuscire a convincere tutte le forze politiche, di centrodestra e di centrosinistra, della "straordinaria importanza e utilità" che avrebbe per l'Umbria la realizzazione di un polo unico ospedaliero al Trasimeno è l'obiettivo del presidente dell'Assemblea legislativa Marco Squarta.

In vista del Consiglio del 9 febbraio - si legge in una nota - l'esponente di Fratelli d'Italia rivolge un appello a tutti i suoi colleghi di Palazzo Cesaroni affinché venga approvata una mozione che impegna la Giunta regionale a realizzare il polo unico territoriale al Trasimeno, nell'ambito del completamento degli altri centri ossia Pantalla, Branca e Narni-Amelia. "E' fondamentale - spiega Squarta - che tutte le forze politiche di maggioranza e di opposizione esprimano il loro parere favorevole nella seduta del 9 febbraio, trattandosi di una proposta che rientra a pieno titolo nel prossimo Piano sanitario. Il Trasimeno ha sempre rappresentato un territorio decisivo per la nostra regione, non soltanto per le decine di migliaia di residenti dei Comuni intorno al lago, ma anche sotto il profilo dello sviluppo economico e del turismo essendo una delle migliori attrattive regionali per chi, anche dopo il Covid, tornerà a visitare le nostre terre. Dopo decenni di carenze, anche dal punto di vista sanitario, è bene che venga riconosciuta al Trasimeno la giusta importanza che merita attraverso la realizzazione di un polo sanitario dedicato".

(ANSA).