Da ateneo Perugia integratore con effetti su atrofia muscolare

(ANSA) - PERUGIA, 19 GEN - Il gruppo di ricerca del professor Guglielmo Sorci, dell'Università degli studi di Perugia, ha compiuto uno studio che ha portato alla formulazione e commercializzazione di un integratore alimentare in capsule da parte della Biokyma srl di Anghiari (Arezzo): il Kymasin Up - questo il nome del prodotto - ha dimostrato effetti importanti anche su cellule muscolari isolate da biopsie di soggetti sarcopenici e ne è stato identificato il meccanismo molecolare alla base degli effetti.

"Il gruppo di ricerca - spiega in una nota dell'ateneo di Perugia il professor Sorci, ordinario di Anatomia umana del dipartimento di Medicina e Chirurgia della stessa università degli studi - ha portato a termine un progetto dal titolo 'Valutazione dell'efficacia di preparazioni erboristiche per contrastare l'atrofia muscolare indotta e la sarcopenia (atrofia muscolare associata all'invecchiamento). Formulazione di un prodotto fitoterapico idoneo'. Lo studio, che si è svolto nell'ambito del bando 'Umbria Arco-Progetti di ricerca scientifica e tecnologica a supporto della competitività dell'Umbria', è stato coordinato dalla collega professoressa Francesca Riuzzi (Pi del progetto) e seguito in prima linea dalla dottoressa Laura Salvadori, che ha beneficiato di un assegno di ricerca nell'ambito dello stesso bando, ed è culminato con la realizzazione di un prodotto commerciale da parte della ditta coinvolta nel progetto stesso, appunto la Biokyma srl di Anghiari: un valido esempio di interazione tra ateneo di Perugia e aziende".

Partendo da uno screening di 100 estratti erboristici, e in collaborazione con le Università di Bologna e "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara, i ricercatori ne hanno selezionato alcuni particolarmente efficaci nel contrastare l'atrofia muscolare in vitro, sia indotta da citochine infiammatorie, che da glucocorticoidi o da mancanza di nutrienti. (ANSA).