Verini, sarà riconvocato Tavolo per Treofan

(ANSA) - TERNI, 12 GEN - "Nei prossimi giorni il tavolo sulla Treofan di Terni sarà di nuovo riconvocato, come chiesto dai lavoratori e dalle rappresentanze sindacali. Ce lo ha confermato la sottosegretaria allo Sviluppo economico Alessandra Todde, che abbiamo interpellato proprio sulla delicatissima fase della vertenza": lo ha annunciato l'on. Walter Verini, Pd.

"La sottosegretaria - ha spiegato il parlamentare - ha confermato l'impegno costante del Governo, a tutti i livelli e usando tutti gli strumenti possibili, perché venga scongiurata la fine di una esperienza produttiva e industriale che in ogni modo deve avere un futuro. Per i 140 lavoratori, per la città e l'area di Terni. Il Governo sta lavorando su più fronti per bloccare la inaccettabile e gravissima strategia della Jindal, per garantire in ogni modo, anche con la ricerca di nuovi e seri piani industriali, la continuità produttiva ed occupazionale dello stabilimento. Per questo - ha concluso Verini - è fondamentale mantenere alte sia la mobilitazione unitaria che l'impegno di tutte le componenti sindacali, sociali e istituzionali: la battaglia per il futuro della Treofan Terni riguarda tutti". (ANSA).