Nuovi personaggi per presepe Assisi

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 30 DIC - Si arricchisce di sette nuovi personaggi il presepe allestito davanti alla Basilica superiore di S. Francesco ad Assisi. Statue a grandezza naturale, video proiezioni multimediali, sulle facciate della Basilica stessa e della cattedrale di San Rufino, video mapping e giochi di luci nelle strade della città.

In attesa del 6 gennaio, sono arrivati anche i tre Re Magi con i loro cammelli e un servitore. Opere che hanno richiesto una grande capacità artistica per la loro realizzazione, viste le dimensioni. I cammelli in particolare sono alti tre metri e lunghi 2,5. Sono anch'essi tratti dagli affreschi del transetto destro della Basilica Superiore di San Francesco. Sono stati per ora collocati sul prato della Basilica Superiore come fossero in transito verso la Natività per poi essere ricollocati in prossimità del presepe, il 6 gennaio, come vuole la tradizione.

Il progetto "Il Natale di Francesco" vuole riportare alle origini la festività natalizia, rievocando la Natività per la città di Assisi che si trasformerà in un Presepe immaginario.

Tutti, inoltre, possono connettersi alla web app nataledifrancesco.it per seguire ogni sera la narrazione e la spiritualità di San Francesco con la meraviglia delle nuove tecnologie. (ANSA).