Di Maio vede lavoratori Treofan, ce la mettiamo tutta

(ANSA) - TERNI, 22 DIC - "La sottosegretaria al Mise Alessandra Todde, che ho sentito in queste ore, è pienamente consapevole della gravità della situazione, si sta coordinando anche con noi del ministero degli Esteri per le interlocuzioni internazionali che servono. Faremo il percorso insieme, che speriamo abbia un buon esito. Ce la mettiamo tutta, ve lo posso assicurare": lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, incontrando una delegazione dei lavoratori della Treofan di Terni a margine della sua presenza all'inaugurazione del completamento della Terni-Rieti. Con lui c'era anche il ministro delle Infrastrutture, Paola De Micheli.

"Sicuramente è un Natale difficile per voi, ma tenete duro perché noi ci siamo e ce ne stiamo occupando" ha assicurato Di Maio ai lavoratori dell'azienda del polo chimico ternano, messa in liquidazione dalla proprietaria Jindal.

Gli stessi lavoratori hanno sottolineato come il sito, che produce film di polipropilene, sia "strategico, soprattutto ora che la richiesta del prodotto è maggiore". "Dobbiamo costruire un altro piano - ha risposto il ministro -, vediamo come va il tavolo del 28 al Mise e poi ci riaggiorniamo". (ANSA).