Rinviata riunione Assemblea legislativa

(ANSA) - PERUGIA, 21 DIC - Rinviata a lunedì 28 dicembre la riunione dell'Assemblea legislativa dell'Umbria che era in programma domani. La decisione è stata annunciata dopo la notizia della positività al Covid dell'assessore regionale alla Salute Luca Coletto. Con la Giunta regionale messa in quarantena.

L'ordine del giorno dell'Assemblea rimane invariato e prevede interrogazioni a risposta immediata, Documento di economia e finanza regionale 2021-2023, autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Umbria per l'anno 2021, Piano regionale dell'offerta formativa e della programmazione della rete scolastica - anno scolastico 2021-2022. I lavori - spiega l'Organismo -, in considerazione di "sopravvenute esigenze di tutela della salute conseguenti alla pandemia da Sars-CoV-2", si svolgeranno in videoconferenza, tramite la piattaforma Cisco Webex.

La seduta potrà essere seguita in diretta sul canale youtube e sul sito istituzionale dell'Assemblea (Alumbria.it). (ANSA).