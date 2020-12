Concerto di Natale in sicurezza per gli anziani alla Muzi Betti

(ANSA) - PERUGIA, 15 DIC - Inedito concerto di Natale con particolare attenzione alla sicurezza anti-Covid per gli anziani della residenza protetta Muzi Betti di Città di Castello, con la musica che filtrava dalle ampie vetrate e si irradiava da un interfono istallato per consentire le visite dei familiari senza pericolosi contatti fisici. In "platea" fra gli alberi e le panchine, anche il sindaco, Luciano Bacchetta, il vescovo, monsignor, Domenico Cancian, la presidente dell'Asp, Andreina Ciubini ed alcuni operatori sanitari e familiari. Le colonne sonore dei capolavori di Ennio Morricone e un medley di brani natalizi interpretati dal clarinettista Fabio Battistelli e da Stefano Falleri alla chitarra hanno trasformato il giardino della residenza protetta per anziani in un vero proprio teatro all'aperto. A causa del Covid - ha spiegato Andreina Ciubini - la struttura, "che è stata sempre aperta a tutti in qualsiasi ora della giornata, ha dovuto chiudere le sue porte e i contatti sono avvenuti solo attraverso videochiamate. Giorni fa abbiamo pensato di installare davanti ad una vetrata un interfono, in modo che oltre al contatto visivo è stato possibile avere un contatto verbale. Questa novità è stata molto apprezzata dai familiari degli ospiti". "Insieme a voi che siete qui - ha detto il vescovo - ricordiamo tutti gli altri anziani che sono accolti nelle Rsa e nelle case di accoglienza del nostro territorio ed anche in tutto il mondo. Come vescovo mi permetto di donare una benedizione speciale a tutti voi perché questo Natale così particolare non faccia sentire toppo forte la sofferenza della lontananza fisica". "Noi saremo qui non solo a Natale - ha concluso il sindaco Bacchetta - e grazie a queste tecnologie non mancheremo di far sentire con la presenza ed in sicurezza affetto e vicinanza ai nostri anziani, risorsa e memoria storica della comunità di ogni realtà del paese". Al termine del concerto, il direttore sanitario della Asp, dottor Antonio Moni affiancato dal coordinatore sanitario, Ascanio Graziotti, ha comunicato la bella notizia del risultato dei tamponi fatti su oltre 90 persone fra ospiti, dipendenti e personale sanitario della struttura, tutti negativi. (ANSA).