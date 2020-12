Sindaca Amelia, sono positiva al Covid

(ANSA) - AMELIA (TERNI), 13 DIC - Positiva al Covid la sindaca di Amelia, Laura Pernazza. Lo ha reso noto lei stessa con un post pubblicato su Facebook. "Volevo portare a conoscenza di tutti - scrive - che sia io che mio marito siamo risultati positivi al tampone. Stiamo bene".

Pernazza raccomanda a tutti "di essere molto attenti e scrupolosi, perché questo virus è veramente subdolo". "Non siamo riusciti infatti a comprendere - prosegue - quale sia stata la fonte del contagio".

Ad oggi, grazie alle numerose guarigioni registrate nelle ultime ore, il numero complessivo dei positivi al Covid-19 ad Amelia si attesta a 40 casi. "Un dato molto incoraggiante - conclude la sindaca - che non ci deve far abbassare l'attenzione". (ANSA).