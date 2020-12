Tesei, su ricostruzione non ci siamo fermati

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 08 DIC - "Anche sulla ricostruzione post terremoto non ci siamo fermati": lo ha rivendicato la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei collegata con la cerimonia di inaugurazione della torre civica di Norcia. Durante la quale ha ricordato le difficoltà della pandemia che si sono aggiunte a quelle del post sisma.

"Grazie a una sintonia che ho stabilito fin dal primo momento con il commissario Giovanni Legnini - ha detto ancora Tesei - ci siamo preoccupati di modificare attraverso le ordinanze commissariali e delle riforme che il Governo ha poi condiviso in tema di semplificazione delle procedure quello che mancava: una semplificazione e procedure più veloci. Credo che il cambio di passo ci sia stato".

"Quello che si sta celebrando è un momento molto importante" ha affermato la presidente umbra riferendosi all'inaugurazione della torre civica. "Deve dare speranza - ha aggiunto - che deve essere però accompagnata e supportata dal lavoro degli uomini.

Credo che sia un esempio tangibile e molto importante della sinergia tra pubblico e privato (ringrazio Brunello Cucinelli).

Come Regione cerchiamo di essere sempre in sintonia con i Comuni e con gli Organismi nazionali". "Noi ci siamo e faremo la nostra parte" ha concluso Tesei. (ANSA).