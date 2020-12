Conclusa campagna di prevenzione Covid della Comunità Incontro

(ANSA) - PERUGIA, 05 DIC - Si è conclusa ad Amelia la campagna di prevenzione Covid-19 promossa dalla Comunità Incontro Onlus. Sottoposte a test rapidi diagnostici, tra sierologici e tamponi antigenici, mille persone appartenenti alla fascia della popolazione amerina più esposta al rischio contagio. Lo screening, completamente gratuito - spiega una nota della Comunità -, ha consentito di individuare 36 persone positive al virus Sars-CoV-2, grazie ai tamponi antigenici, e 20 persone risultate positive agli IgM - IgG, attraverso i test sierologici. La presenza di questi anticorpi indica un'infezione recente e il conseguente sviluppo di anticorpi contro il virus.

L'iniziativa si è svolta in collaborazione con il Comune di Amelia e il distretto sanitario locale della Usl Umbria 2. I test sono stati eseguiti presso il parcheggio di Molino Silla a cura del personale sanitario e infermieristico della Comunità Incontro, coordinato dal dottor Piero Pierucci, medico infettivologo e direttore sanitario della struttura comunitaria.

L'elenco delle persone sottoposte allo screening e il relativo esito - sia positivo che negativo - è stato trasmesso in tempo reale alle autorità sanitarie competenti per tutti gli ulteriori accertamenti nonchè per il relativo tracciamento in caso di positività. La Comunità Incontro resta a disposizione per ulteriori test su richiesta, qualora ve ne sia la necessità.

