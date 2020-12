Modena, sezioni tribunali dedicate famiglia

(ANSA) - PERUGIA, DEC 1 - Propone sezioni dei tribunali "dedicate solo alla famiglia, con magistrati specializzati" la senatrice di Forza Italia Fiammetta Modena, membro della Commissione giustizia di Palazzo Madama, che ricorda i 40 anni della legge sul divorzio. "Il tempo è fattore fondamentale - sottolinea - quando un matrimonio si rompe. E l'attesa, spesso per mesi, di un provvedimento che metta ordine per assegni di mantenimento, diritti di visita ai figli, case può essere più devastante del divorzio in se stesso. Vogliamo aiutare famiglie e minori? Diamogli dei Tribunali ad hoc, aumentiamo il numero dei magistrati e la tempistica delle decisioni".

"Sono multiformi - sostiene la senatrice Modena - le analisi su una normativa discussa e contrastata, con dei primati. Ad esempio quello della seduta più lunga nella storia del Parlamento, dal 24 novembre al 1 dicembre 1970. Oppure si ricorda per la prima e profonda frattura tra i sentimenti religiosi e non nella società italiana. Il divorzio è stato anche protagonista del primo storico referendum dell'Italia repubblicana". (ANSA).