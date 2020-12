Nessuna dose vaccino influenza in farmacie umbre

(ANSA) - PERUGIA, 30 NOV - Le farmacie umbre sono attualmente completamente sprovviste del vaccino antinfluenzale destinato alla cosiddetta popolazione attiva. "Non ci sono" ha detto all'ANSA il presidente di Federfarma regionale Augusto Luciani, confermando il dato nazionale.

Al momento non sono previste consegne di dosi alle farmacie.

"Eppure - spiega Luciani - il vaccino antinfluenzale sarebbe importante in vista del picco previsto tra fine dicembre e inizio gennaio per favorire le diagnosi di Covid".

Per quanto riguarda invece le categorie a rischio la vaccinazione avviene tramite i medici di base e il servizio sanitario pubblico. (ANSA).