Cucinelli, gioia umanità per il vaccino Covid

"L'umanità ha appreso con gioia e speranza" la "tanto attesa notizia dell'arrivo del vaccino per il Covid": ad affermarlo è Brunello Cucinelli. Lo fa commentando i dati economici del terzo trimestre del gruppo del cachemire.

Che fanno tra l'altro segnare una crescita dei ricavi del 3,4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Per Cucinelli la notizia del vaccino "ha consentito di tornare a vivere e lavorare in un'atmosfera migliore dopo un lungo periodo di vita a volte intenso e doloroso, sia per il corpo che per l'anima".