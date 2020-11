Covid:Farchioni dona 26 mila a famiglie croate in difficoltà

(ANSA) - PERUGIA, 18 NOV - Una donazione di 26 mila euro per garantire la consegna di più di 45 mila pacchi alimentari.

Questo l'impegno di Farchioni Oli per aiutare le famiglie croate più fragili colpite dalla pandemia da Covid-19. L'azienda umbra - che, fin dal 1780, lavora i frutti della terra per realizzare olio, vino, birra e farine di qualità al giusto prezzo - collabora con la Croce rossa della Croazia al progetto di assistenza "Vaš dar za pravu stvar" (in italiano "Il tuo dono per la cosa giusta"), partito nell'aprile del 2020.

Tra i beneficiari: i pazienti Covid-19 in isolamento, i disoccupati, le famiglie con tre o più figli con reddito minimo, i genitori single che hanno visto l'aggravarsi delle loro condizioni negli ultimi mes, altri gruppi sociali ed economici svantaggiati.

"La Croazia è una nazione amica dell'Italia. I prodotti italiani - e i nostri in particolare - sono molto apprezzati. Ci è sembrato naturale ricambiare questo grande affetto mettendo a disposizione le nostre risorse per sostenere le famiglie più bisognose. Sono loro che, a causa di una terribile infezione, conoscono in questi mesi difficoltà impossibili da superare senza adeguati sostegni": lo dice in una nota Marco Farchioni, manager dell'azienda.

"Il nostro contributo - precisa Marco Farchioni - fa parte di una più ampia iniziativa di responsabilità sociale della nostra impresa che parte ovviamente dall'Italia. In questi mesi ci siamo impegnati a tenere fermi i prezzi dei nostri prodotti che, nel periodo del lockdown, sono diventati quasi dei beni rifugio.

Penso in particolare all'olio e alla farina. Abbiamo protetto tutti i nostri collaboratori con uno smartwatch che aiuta a garantire il distanziamento fisico, evitando i rischi di contagio. Infine, abbiamo donato 41 letti per la terapia intensiva e la rianimazione per il Covid-Hospital di Pantalla di Todi, in Umbria, del valore di 100mila euro". Conclude Farchioni: "In un momento di crisi di portata storica come questo, è molto importante che ciascuno faccia la sua parte, secondo le sue possibilità, per il bene di tutti". (ANSA).