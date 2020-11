Presidio sindacati davanti all'ospedale di Branca

(ANSA) - GUBBIO (PERUGIA), 17 NOV - Prosegue la mobilitazione di Cgil, Cisl, Uil, delle loro categorie dei lavoratori pubblici e privati che operano dentro le strutture ospedaliere e dei pensionati. Oggi, martedì 17 novembre, i sindacati sono stati in presidio davanti all'ospedale di Branca per portare solidarietà al personale e ribadire le rivendicazioni al centro della mobilitazione: assunzioni, organizzazione del lavoro, sicurezza.

La tappa odierna è la quarta dopo quelle di Spoleto, Terni e Città di Castello.

"Alla Regione continuiamo a chiedere prima di tutto nuove assunzioni con contratti stabili - hanno detto i sindacati dal piazzale dell'ospedale - con percorsi, protocolli e procedure chiari e ben definiti per superare le difficoltà lavorative in essere a causa dell'aggravarsi della situazione dovuta al Covid-19, ma anche in vista del domani per abbattere l'annosa questione delle liste di attesa".

La manifestazione di oggi - spiegano i sindacati - oltre a mettere in primo piano le questioni lavorative degli operatori in prima linea in questo periodo, è finalizzata a mettere in evidenza l'importanza dei servizi di qualità e la garanzia degli stessi in regime ordinario.

In ultimo è stata evidenziata anche l'importanza della sinergia di tutte le figure professionali che insistono nelle strutture ospedaliere.

I prossimi presidi unitari saranno a Foligno, Castiglion del Lago, Orvieto e Pantalla, sempre di fronte alle strutture ospedaliere. (ANSA).