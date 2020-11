Online quarto spot #insiemecontroilcovid

(ANSA) - PERUGIA, 17 NOV - È online il quarto e ultimo video-spot della campagna di comunicazione della Direzione regionale Salute dell'Umbria #insiemecontroilcovid, con i contributi degli operatori dell'Usl Umbria 1.

"Voglio ringraziare tutto il personale del sistema sanitario regionale che quotidianamente, animato da profonda umanità e spirito di sacrificio, si adopera per non far mancare la propria vicinanza ai cittadini" sottolinea Claudio Dario, Direttore regionale Salute. "In questo momento - aggiunge - ognuno di noi deve sentire il dovere di impegnarsi per proteggere se stesso e gli altri al fine di salvaguardare medici, infermieri e ogni altro professionista impegnato per la tutela della salute di tutti".

I video sono pubblicati sui siti istituzionali e sulle pagine social delle Aziende sanitarie e della Regione Umbria https://www.regione.umbria.it/salute-coronavirus. (ANSA).