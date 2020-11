Da minoranza Regione dieci proposte sul Covid

(ANSA) - PERUGIA, 17 NOV - Dieci proposte per affrontare l'emergenza Covid in Umbria, dando concretezza all'impegno assunto all'unanimità dall'Assemblea legislativa di avviare una "collaborazione di maggioranza e opposizione contro il nemico comune" sono stata presentate dai gruppi consiliari regionali di minoranza - Partito democratico, Patto civico per l'Umbria, Movimento 5 stelle e Gruppo misto - durante una videoconferenza con la Giunta.

Nel rendere pubblici i contenuti delle proposte, i consiglieri di minoranza ricordano di aver manifestato, "fin dall'inizio dell'emergenza sanitaria, la disponibilità ad una leale confronto istituzionale, seppur nella distinzione dei ruoli e nella distanza di valori, ideali e posizioni". "Animati da questo spirito - aggiungono -, che ci auguriamo possa essere il tratto distintivo di questa fase emergenziale, e con l'obiettivo di dare un contributo alla salvaguardia della sanità pubblica e al contrasto della crisi economica e sociale che stiamo vivendo, abbiamo formulato una serie di proposte concrete, che siamo disponibili a sviluppare con atti successivi".

Pd, Patto civico per l'Umbria, Movimento 5 Stelle e Gruppo misto propongono di ripristinare tracciamenti, isolamenti e monitoraggio dei casi positivi oltre ai tamponi per gli asintomatici conviventi; recuperare le prestazioni sanitarie sospese, separando strutture e percorsi Covid e Covid free; provvedere alla stabilizzazione dei precari e a nuove assunzioni del personale sanitario, procedendo con concorsi a tempo indeterminato e contratti straordinari, anche grazie alle misure del Governo per le aziende sanitarie ed ospedaliere; potenziare la rete sanitaria anche attraverso l'adeguamento del patrimonio non utilizzato di Asl e Aziende ospedaliere, attivare e promuovere i Covid hotel. (ANSA).