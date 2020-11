Imbrattate opere di Beverly Pepper

(ANSA) - TODI (PERUGIA), 11 NOV - Nella notte tra l'8 e il 9 novembre sono state imbrattate di vernice a Todi alcune opere di Beverly Pepper. Ancora ignoti gli autori del gesto compiuto sulle celebri sculture dell'artista statunitense che si trovano nel parco pubblico del borgo umbro. A denunciare il fatto è stata, con un post dalla propria pagina Facebook, la Fondazione Progetti Beverly Pepper: "Se queste opere e la natura che le ospita potessero parlare oggi ci chiederebbero di salvarle da chi non ama ciò che lo circonda. Quello che è successo ci dice che l'inciviltà è figlia dell'odio e del disagio".

La Fondazione dal 2018 ha lo scopo di perseguire finalità di interesse generale e di pubblica utilità nel settore della cultura e dell'arte, con particolare riferimento all'opera della Pepper, per garantirne la corretta informazione, divulgazione e conservazione.

Il Parco di Beverly Pepper di Todi, una grande area verde nel centro storico di Todi, aveva riaperto a giugno. Inaugurato infatti nell'autunno scorso, era stato ben presto costretto alla chiusura per l'emergenza coronavirus, per poi riaprire alla fine del lockdown. A ideare il parco era stata la stessa artista, scomparsa il 5 febbraio scorso all'età di 97 anni. Dal 1972 aveva fatto di Todi la sua seconda patria, sede di vita e lavoro. Per questo ha voluto donare alcune delle sue opere, costruendo personalmente il percorso di visita e la collocazione delle sculture: tra queste alcune delle sue opere più note come le due San Martino Altars (1993) e la riedizione delle Todi Columns. (ANSA).