Bori, sul Covid troviamo posizioni comuni

(ANSA) - PERUGIA, 10 NOV - "Niente polemiche politiche, troviamo posizioni comuni": è l'appello del capogruppo del Pd in Assemblea legislativa Tommaso Bori, intervenuto a nome delle minoranze nel dibattito dedicato all'emergenza Covid dopo la relazione della presidente della Regione Donatella Tesei. "E' necessario un cambio di marcia - ha comunque sottolineato -, dobbiamo lavorare insieme il più possibile, serve grande senso di responsabilità. In questa Aula non ci sono nemici ma avversari politici, il cui nemico comune è il virus. Chiediamo di riporre le tentazioni di fanatismi, dobbiamo capire che il nostro sistema sanitario regionale è sotto stress e sotto organico, a rischio di un collasso che non è distante nel tempo, perché non si sa se potrà reggere questa seconda ondata.

Ringraziamo i cittadini - ha detto ancora Bori - che hanno fatto grandi sacrifici e gli operatori sanitari". (ANSA).