Bertolaso, non bisogna perdere tempo

(ANSA) - PERUGIA, 03 NOV - "Non bisogna perdere più tempo, perché in emergenza il tempo è il fattore più importante": sono queste le prime parole di Guido Bertolaso come nuovo consulente della Regione Umbria per la gestione degli interventi emergenziali per gestire la pandemia. Per l'ex capo della Protezione civile "si è lavorato bene" ma ora, ha aggiunto, "abbiamo già individuato una serie di nuove operazioni da mettere in campo con il piano di salvaguardia e solo se necessario".

"Davanti non abbiamo l'estate ma l'inverno e prepararsi bene immaginando scenari peggiori è saggio" ha detto ancora Bertolaso. "Da una prima riflessione - ha proseguito - posso dire che questa regione può essere considerata una sorta di miniatura del nostro Paese. È stato fatto un piano con numeri concreti e non campati in aria e qui si è lavorato in modo attento e preciso immaginando anche scenari futuri per prevenire le difficoltà che ci possiamo trovare davanti. Il gioco di squadra tra sanità e protezione civile che qui in Umbria si sta portando avanti è la soluzione vincente per affrontare la situazione".

"Abbiamo immaginato già - ha spiegato Bertolaso - due o tre ipotesi per fronteggiare una situazione più complicata. Nei prossimi giorni saremo in grado già di dare qualche dettaglio in più". (ANSA).