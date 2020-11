Altri 13 ricoverati Covid in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 02 NOV - Altri 13 ricoverati per il Covid negli ospedali umbri nell'ultimo giorno, 354, mentre rimangono 46 i pazienti in terapia intensiva secondo i dati aggiornati della Regione. Che riportano cinque nuovi morti, 140.

In calo, come ogni lunedì, i tamponi analizzati, 628, dai quali sono emersi 193 nuovi positivi, 11.140, e 72 guariti, 3.669. Con gli attualmente positivi passati 7.215 a 7.331.

(ANSA).