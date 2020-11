Ancora record per dati Covid giornalieri Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 01 NOV - Sono numeri tutti in crescita nei principali indicatori quelli giornalieri relativi all'epidemia di Covid in Umbria che emergono dal bollettino della Regione.

Nelle ultime 24 ore è stato infatti registrato un nuovo record di positivi, 768, 10.947 totali, con 3.489 tamponi analizzati, 302.117.

I nuovi morti per il coronavirus sono stati nove, 135 totali, con 103 guariti, 3.597, con gli attualmente positivi passati 6.559 a 7.215.

In crescita anche i ricoverati: da 320 a 341 e da 43 a 46 in terapia intensiva. (ANSA).