Contagiati 259 operatori sanità Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 29 OTT - Sono 259, al 28 ottobre, in Umbria, gli operatori del Servizio sanitario regionale positivi al Covid. Trentacinque quelli guariti. Il dato è emerso nel corso della conferenza stampa settimanale tenuta dal commissario all'emergenza sanitaria Antonio Onnis. Il quale commentando i dati record dei contagi giornalieri ha "rivolto ai cittadini l'appello ad adottare tutte le misure che possono contribuire a contenere la diffusione" del virus.

"I numeri sono importanti - ha detto Onnis - e comportano un grande impegno delle strutture ospedaliere, ma tutto il sistema sanitario nel suo insieme si muove con sforzo e decisione per dare risposte ai cittadini. Stiamo valutando tutte le possibili soluzioni per la gestione del paziente a casa, nei casi in cui ciò è possibile. A tal fine è stato previsto il potenziamento delle Usca (Unità speciali di continuità assistenziali)".

