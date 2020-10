Premio dedicato Francesco d'Assisi e Carlo Acutis

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 09 OTT - Si chiamerà "Francesco di Assisi e Carlo Acutis per una economia della fraternità" il premio internazionale annunciato dal vescovo di Assisi - Nocera Umbra - Gualdo Tadino, monsignor Domenico Sorrentino, nel santuario della Spogliazione, in occasione della presentazione del libro della giornalista Mediaset, Safiria Leccese, dal titolo: "La ricchezza del bene", al quale sono intervenuti alcuni degli imprenditori raccontati nel volume.

Lo statuto del riconoscimento - spiega la diocesi - verrà firmato dal vescovo nel giorno della beatificazione di Carlo Acutis che si terrà sabato 10 ottobre alla 16,30 nella Basilica superiore di San Francesco e nasce per "promuovere un rinnovamento dell'economia all'insegna dell'universale fraternità di tutti gli esseri umani, a partire dalla condizione e dagli interessi dei più umili e disagiati". Il premio è finalizzato ad "incoraggiare quei processi economici 'dal basso', in cui persone con scarse possibilità economiche, in qualunque parte del mondo, ma specie nelle regioni più povere, si mettono insieme intorno a valide idee progettuali, contando soprattutto sul "capitale della fraternità".

Il vescovo nell'illustrare l'iniziativa ha sottolineato che si tratta di "una carità generativa". "Il premio sarà di carattere simbolico, educativo - ha aggiunto . e avrà anche dei momenti addirittura scientifici perché vogliamo riflettere su quello che succede nel mondo, vogliamo capire i dinamismi, vogliamo andare anche nella direzione di percorsi che ci aiutino a fare un mondo più bello a tutti i livelli". (ANSA).