Nuovo cavalcavia per eliminare passaggio livello

(ANSA) - PERUGIA, 09 OTT - La Giunta regionale ha approvato la convenzione che affida a Rfi la progettazione e la realizzazione del cavalca ferrovia per la eliminazione del passaggio a livello di Ospedalicchio, sulla linea Foligno Terontola. Lo ha reso noto l'assessore regionale alle infrastrutture, Enrico Melasecche. "Si tratta di un'opera attesa da circa 16 anni - ha affermato quest'ultimo - in un tratto che, anche recentemente, è stato oggetto di segnalazioni da parte della popolazione per il disagio provoca sulla strada regionale 147 Assisana".

I fondi disponibili provenienti dal Piat, Programma integrato per le aree terremotate risultano ad oggi complessivamente pari a 4 milioni 476.432,66 euro ed Rfi contribuirà con 600.000 euro.

La Regione - è detto in un suo comunicato -, nel maggio 2004, individuò, nell'ambito del progetto chiave "Mobilità e reti di trasporto" l'elenco degli interventi infrastrutturali da realizzarsi con le risorse del Piat, ricomprendendo fra questi la "Variante alla SR 147 Assisana e soppressione dei passaggi a livello". (ANSA).