Oscar Green 2020 di Coldiretti Giovani Impresa

(ANSA) - PERUGIA, 01 OTT - C'è l'erborista che personalizza tisane e chi valorizza il vino locale con un "reality" in cantina: sono alcune idee dei vincitori degli Oscar Green 2020, gli Oscar dell'agricoltura umbra consegnati a Perugia, nelle Cantine Goretti, nel corso di un'iniziativa promossa da Coldiretti Giovani Impresa Umbria.

Questi i vincitori: Sonia Bianconi di Piegaro, con la sua azienda biologica che offre, fra le sue particolarità, una cannuccia commestibile a base di zucchero. Francesco Campanella della Cantina Colle Uncinano di Spoleto, grazie anche al reality del vino della cantina. Premiata la sinergia tra la Gelateria "Primo Amore" di Collestrada e il Gruppo Grifo Agroalimentare. L'azienda agricola Archilei Ira "L'erborista" di Umbertide, anche per la proposta "#adottalazolla". Stefano Trinei della Società agricola Trinei di Casacastalda, che fa perno su un allevamento innovativo, caratterizzato dall'uso del robot.

L'Istituto comprensivo statale Giovanni XXIII, Scuola dell'infanzia Borgo Rivo/Brecciaiolo di Terni si è aggiudicata la categoria "Noi per il sociale", con una collaborazione con le imprenditrici di Coldiretti Donne Impresa. (ANSA).