Giovane ferito con una coltellata in appartamento a Terni

(ANSA) - PERUGIA, 27 SET - Sono in corso indagini dei carabinieri sull'accoltellamento avvenuto nella notte fra sabato e domenica in un appartamento di via Battisti a Terni, ai danni di un ventottenne di origini sudamericane. Il giovane, ferito all'altezza del torace, nella zona della clavicola, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Santa Maria. Sottoposto ad un intervento chirurgico, la prognosi è riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. I militari del Nucleo operativo e radiomobile del comando compagnia di Terni sono intervenuti intorno alle 2.45, dopo la segnalazione del ferimento.

All'interno dell'appartamento, insieme al ferito, c'era un coetaneo anche lui di origini sudamericane. L'Arma sta al momento vagliando tutte le ipotesi possibili sulla scorta dei primi accertamenti svolti. Dei due sudamericani, che risulterebbero regolari sul territorio nazionale, uno è già noto alle forze dell'ordine. (ANSA).