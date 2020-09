Conte a Norcia: Bacchetta,attenzione a post-sisma e a scuola

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 15 SET - "La visita del presidente del Consiglio dei ministri a Norcia è la testimonianza di quanto il governo sia impegnato a risollevare le sorti delle zone terremotate del Centro Italia": è il commento del presidente della Provincia di Perugia, Luciano Bacchetta.

"Se è stato possibile realizzare la nuova scuola per l'Istituto Battaglia - osserva - si deve ai fondi specifici per le aree del cratere e la Provincia è stata orgogliosa di poter concretizzare un progetto che ha insito in sé un profondo significato simbolico: ripartire dalla scuola per tornare alla normalità.

Una normalità che certamente è sottoposta anche allo stress determinato dal Covid 19, ma gli enti locali, Comuni e Province, vicini alle comunità delle quali colgono e raccolgono aspettative e speranze, stanno compiendo ogni sforzo perché l'impatto con questa subdola malattia sia quanto più possibile arginato". (ANSA).