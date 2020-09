Ordinanza Tesei per più servizi tpl

(ANSA) - PERUGIA, 11 SET - Le presidente della Regione, Donatella Tesei, ha firmato oggi l'ordinanza numero 54 che prevede ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza Covid 19 nell'ambito del trasporto pubblico locale in previsione dell'avvio dell'anno scolastico il 14 settembre. Per il periodo dal 14 settembre al 7 ottobre contempla l'integrazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale nell'ambito di quelli già previsti di Ishtar Scarl, Tpl e Mobilità Scarl, Atc&partners Scarl, Busitalia Sita Nord Sr.

Le aziende - annuncia la Regione - provvederanno ad informare, "tempestivamente ed adeguatamente", gli utenti delle modifiche apportate alla programmazione dei servizi con l'ordinanza, unitamente alle misure organizzative e gestionali adottate per limitare il contagio. Sarà loro cura - spiega ancora Palazzo Donini - continuare ad assicurare un "costante monitoraggio quotidiano dell'andamento delle frequentazioni, al fine di poter intervenire puntualmente e tempestivamente con le modifiche che si dovessero rendere eventualmente necessarie, qualora dovessero presentarsi esigenze di mobilità più consistenti, garantendo, quindi, i servizi minimi essenziali nel rispetto della domanda e del così detto distanziamento sociale, evitando sovraffollamenti". (ANSA).