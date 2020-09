A Norcia 23 alloggi Ater ristrutturati

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 10 SET - Saranno consegnati venerdì 11 settembre a Norcia 23 alloggi di edilizia popolare ricostruiti dopo essere stati danneggiati dal sisma del 2016.

Gli interventi - viene spiegato dall'Ater - "rientrano in un programma di più ampio respiro, che segue specifiche ordinanze commissariali, emanate a partire dal 2017, e che comprende la ricostruzione di 53 alloggi, per un investimento complessivo di oltre 8 milioni di euro, in varie località della Valnerina: Postignano di Sellano, Norcia via Case Sparse (tre palazzine), Preci in via De Gasperi e Saccovescio, Cascia e Cerreto di Spoleto in località Triponzo".

La cerimonia di consegna dà il via ai lavori di ricostruzione delle palazzine, con un costo di intervento di circa 2 milioni di euro, e conclude la consegna di tutti i cantieri Ater nel cratere sismico umbro. "Un segnale di speranza e di ripartenza che apre il conto alla rovescia per il rientro nelle proprie case degli inquilini, attualmente alloggiati nelle casette Sae o in sistemazioni alternative", è stato spiegato dall'Ater.

(ANSA).