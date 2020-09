Meloni, Assemblea Umbria mai fermata

(ANSA) - PERUGIA, 08 SET - E' un'Assemblea legislativa dell'Umbria che "non si è mai fermata" ma dopo il periodo difficile del Covid "riprende ora in maniera intensa" per la vicepresidente Simona Meloni. La quale sottolinea come preveda "tante attività anche da remoto grazie alla tecnologia".

Da lunedì 14 settembre, ha annunciato Meloni all'ANSA, "grazie a strumenti tecnologici di cui si siamo dotati parteciperemo anche da remoto alle attività delle commissioni potendo pure analizzare gli atti". Una ulteriore possibilità quindi per la vicepresidente dell'Assemblea. "Perché - spiega - abbiamo cercato di cogliere in un momento così complicato anche aspetti positivi come l'opportunità di proseguire l'attività pure non in presenza e che consentirà a tutti di portare il proprio contributo". (ANSA).