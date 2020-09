Scade 19 settembre bando Sgrtv Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 01 SET - Il 19 settembre è l'ultima data utile per iscriversi al bando di selezione per il 15/o biennio (2020-2022) della Scuola di giornalismo di Perugia, scaricabile dal sito www.centrogiornalismo.it.

Le prove scritte sono previste per la metà di ottobre, mentre l'inizio delle lezioni nella sede del Centro italiano di studi superiori per la formazione e l'aggiornamento in giornalismo rRadiotelevisivo, a Ponte Felcino, è fissato per il 3 novembre.

L'obiettivo - spiega la Scuola - è "formare i giornalisti del futuro, cioè professionisti in grado di operare su tutte le piattaforme di comunicazione moderna". Per farlo, un percorso didattico strutturato con mille ore l'anno dedicate alla teoria, ma soprattutto alla pratica della professione giornalistica: dalla carta stampata alla televisione, dal web alla radio al foto-giornalismo digitale, con un specifica competenza nel campo dell'audio-video, ormai centrale in tutte le attività editoriali su internet e sui social-media.

Gli allievi saranno seguiti quotidianamente da giornalisti di "chiara fama" e dai "migliori docenti universitari" e lavoreranno con i più moderni strumenti tecnologici a disposizione: telecamere digitali personali, salette di montaggio, di pc individuali alle agenzie di stampa, moderni software di grafica.

Gli allievi ammessi al corso 2020-2022 saranno iscritti nel registro dei praticanti dell'Ordine dei giornalisti dell'Umbria e dopo due anni potranno accedere all'esame di idoneità per diventare professionisti. (ANSA).