Lega "vicina" a Coletto per morte padre

(ANSA) - PERUGIA, 30 AGO - Il gruppo regionale della Lega Umbria esprime "le più sentite e sincere condoglianze all'assessore Luca Coletto, per la scomparsa del papà". "In questo momento così difficile - affermano i consiglieri - siamo vicini all'amico Luca e alla sua famiglia per la grave perdita".

