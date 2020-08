(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 27 AGO - Assegnato a Luca Zingaretti il premio Monini "Una finestra sui Due Mondi". Glie lo consegnerà Maria Flora Monini sabato alle 17.30 quando l'attore e regista si affaccerà dalla finestra di Casa Menotti per la foto di rito.

Quest'anno - annuncia l'azienda - la cerimonia si svolgerà senza pubblico, ma come di consueto sulla storica terrazza che conserva tutti gli arredi originali del salotto del maestro Menotti.

Zingaretti riceverà il premio prima di andare in scena alle 20.30 al Teatro Romano con la lettura de La Sirena, dal racconto Lighea di Giuseppe Tomasi di Lampedusa.

Alle 18 il premio speciale giovani "Una Finestra sui Due Mondi" vedrà invece premiata la soprano Rosa Feola, formatasi con Renata Scotto all'accademia di Santa Cecilia e già scelta per interpretare ruoli impegnativi da grandi Maestri come Riccardo Muti sotto la cui direzione ha inaugurato il Ravenna festival 2020. (ANSA).