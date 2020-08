Fabio Caserta nuovo allenatore Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 26 AGO - Fabio Caserta è il nuovo allenatore del Perugia Calcio. L'ufficialità è arrivata dalla società biancorossa, appena retrocessa in serie C.

Caserta ha un contratto che lo lega al Perugia "fino al 30 giugno 2022 con rinnovo automatico in caso di promozione". Come allenatore, nella stagione 2018-2019 quando guidava la Juve Stabia, con cui ha ottenuto una promozione in serie B, ha vinto il titolo di migliore allenatore della Lega Pro con la consegna della prestigiosa Panchina d'oro.

Nei giorni scorsi il Perugia ha ufficializzato anche Gianluca Comotto, nuovo direttore generale e il nuovo direttore sportivo Marco Giannitti. (ANSA).