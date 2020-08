Sindaco di Orvieto, mio figlio positivo, usiamo buonsenso

(ANSA) - PERUGIA, 21 AGO - Appello al buonsenso, soprattutto ai giovani, in questo periodo di emergenza coronavirus, da parte del sindaco di Orvieto, Roberta Tardani, che con un messaggio video su Facebook ha reso noto che suo figlio - che non vive in Umbria - è risultato positivo, ma sta bene.

"Condivo con voi una questione personale - afferma, nel video pubblicato nella pagina Fb Roberta Tardani sindaco di Orviet - ma che ritengo importante che voi sappiate. Mio figlio, di ritorno da una vacanza in Sardegna, è purtroppo risultato positivo al coronavirus. Sta bene. In questo momento si trova nella sua casa in provincia di Varese, dove vive e dove lavora.

Non è rientrato ad Orvieto, ma dalla Sardegna è rientrato direttamente nel nord Italia. Con la Asl abbiamo rintracciato tutti i contatti che lui ha avuto durante la vacanza, alcuni di questi sono già stati sottoposti a tampone e sono fortunatamente risultati negativi, altri sono in corso di accertamento".

"Il motivo per cui ho deciso di condividere con voi questa notizia - spiega il sindaco -è perché desidero richiamare soprattutto i giovani alla massima attenzione e all'uso di quelle misure di precauzione che sono utili ad evitare il propagarsi del virus. Purtroppo il virus ancora circola e circola molto tra i giovani perché c' è stato un allentamento di tensione preoccupante. Noi come amministrazione stiamo adottando tutte quelle misure di controllo che possiamo adottare, però è chiaro che serve da parte nostra il comportamento giusto e soprattutto il buonsenso".

"Quindi - conclude Roberta Tardani - io auguro a voi tutti di trascorrere questa fine estate in maniera serena, in maniera sicura, cerchiamo di essere attenti, cerchiamo di essere rigorosi e soprattutto a voi giovani l'invito è di usare il buonsenso, di divertirvi ma assolutamente mantenendo tutte quelle misure di precauzione che sono necessarie per evitare il propagarsi del virus". (ANSA).