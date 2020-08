Si lavora per Symbola a Montefalco

(ANSA) - PERUGIA, 18 AGO - Riportare a Montefalco il seminario estivo di Symbola: per questo il sindaco Luigi Titta e il vice sindaco Daniela Settimi hanno incontrato Ermete Realacci, il presidente della Fondazione che promuove e aggrega le 'qualità italiane'. Insieme a lui hanno discusso della possibilità di tornare ad ospitare l'appuntamento.

Green economy, cultura e coesione sociale sono infatti per Symbola tre indicatori fondamentali, il Comune in una nota sottolineando che il "Modello Montefalco" coniuga arte, cultura e agricoltura sostenibile. La Fondazione, insieme al Sacro convento ha poi dato vita al Manifesto di Assisi per promuovere un'economia circolare e sostenibile, come risposta alla crisi climatica e finanziaria. (ANSA).