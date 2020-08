Un nuovo caso ultimo giorno, 355 tamponi

(ANSA) - PERUGIA, 17 AGO - Un solo nuovo caso di coronavirus, 1.549 totali, è stato individuato in Umbria nell'ultimo giorno dai 355 tamponi eseguiti, 133.375 totali. Emerge dai dati diffusi dalla Regione.

Salgono così da 89 a 90 gli attualmente positivi. Stabili gli altri principali parametri. Rimangono 11 i ricoverati in ospedale, uno in intensiva, 1.379 i guariti e 80 i morti per il Covid. (ANSA).