Sarà chiuso 19.8 svincolo Ponte Felcino

(ANSA) - PERUGIA, 17 AGO - Sarà temporaneamente chiuso dal 19 agosto in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Cesena lo svincolo di Ponte Felcino lungo la E45 nell'ambito dei lavori di risanamento profondo della pavimentazione sulla strada statale avviati da Anas. Intervento che interesserà un nuovo tratto della carreggiata nord e si aggiunge agli altri completati.

Il transito in corrispondenza del cantiere - annuncia l'Anas - sarà sempre consentito a doppio senso di marcia sulla carreggiata opposta, mentre lo svincolo di Ponte Felcino sarà temporaneamente chiuso. In alternativa sarà possibile utilizzare in uscita lo svincolo di Ponte Valleceppi e in ingresso quello di Bosco. Il completamento di questa fase è previsto entro il 20 settembre. (ANSA).