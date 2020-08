Imbrattata nuova sede Lega Perugia

Imbrattata nella notte con una scritta sulla vetrata la nuova sede di Perugia della Lega che proprio oggi viene inaugurata dal segretario Matteo Salvini. "I soliti democratici di sinistra hanno pensato bene di imbrattare la sede della Lega nel giorno dell'inaugurazione. Ovviamente non ci spaventano questi tentativi beceri di intimorirci. Matteo Salvini verrà a inaugurare un presidio di legalità su cui avevamo preso un impegno in campagna elettorale. È un impegno che stiamo mantenendo e siamo orgogliosi di questo" ha sottolineato Virginio Caparvi, segretario regionale del partito. "Esprimo totale solidarietà a Matteo Salvini e tutti gli iscritti alla Lega" il commento del consigliere regionale leghista Daniele Nicchi. "Le forze dell'ordine - aggiunge - stanno facendo le necessarie operazioni per assicurare alla giustizia persone che non meritano neppure tale appellativo, per un gesto di violenza e di provocazione senza uguali nella civilissima Perugia".