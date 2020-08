Nuovi collegamenti viari per Orvieto

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 01 AGO - Nuovi collegamenti viari e un piano di servizi ferroviari per avvicinare Orvieto alle città e agli snodi principali di tutta Italia: fra l'assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti, Enrico Melasecche, e il sindaco di Orvieto, Roberta Tardani, è stata sottoscritta la convenzione per la realizzazione del secondo stralcio della complanare.

È stato poi presentato il nuovo piano dei collegamenti ferroviari per il comprensorio che renderà più vicine Firenze, Perugia e Terni, con nuove opzioni di viaggio per Terni e Roma Termini.

"È veramente una giornata particolare - ha detto Melasecche - poiché ha al centro tre punti di forza fondamentali per il futuro di Orvieto "È una giornata importante - ha quindi sottolineato Tardani - perché affrontiamo in concreto alcune questioni legate alla competitività di questo territorio, di cui da anni si sente parlare, che vanno in direzione della migliore qualità della vita, dell'attrazione di nuovi residenti e dello sviluppo del turismo". (ANSA).