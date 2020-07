Inaugurata nuova sede Norcia run 2017

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 28 LUG - È stata inaugurata "Casa top run", la nuova sede di Norcia Run 2017, gruppo podistico che ha ristrutturato e quindi anche riqualificata una struttura collocata nelle Marcite di Norcia.

"Ci siamo ritrovati per questo momento di festa insieme a tanti amici di Norcia Run, con i quali hanno percorso tanta strada insieme, e quindi anche della nostra città, che ci hanno raggiunto da ogni parte d'Italia, dimostrando ancora una volta grande solidarietà e vicinanza", ha detto il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno. "Questo luogo che abbiamo inaugurato - ha aggiunto - sarà il cuore pulsante e vivace dell' Associazione Norcia Run e, al contempo, contribuirà a ridare vita alle Marcite Benedettine. È un altro mattone sul muro della speranza e la prima inaugurazione post Covid".

"È un grande momento per tutti noi - ha detto invece il presidente dell'associazione Mario Ottaviani - un obiettivo che abbiamo perseguito con forza e determinazione in questi mesi e soprattutto dopo il sisma che non ci ha fermato e non ha fermato la nostra attività". (ANSA).