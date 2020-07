Lupi nuovo presidente Università Sapori

(ANSA) - PERUGIA, 08 LUG - Stefano Lupi è il nuovo presidente dell'Università dei Sapori di Perugia, il centro internazionale di formazione e cultura dell'alimentazione. Già vicepresidente vicario e presidente di Confcommercio Terni, è stato votato all'unanimità dal direttivo e succede a Anna Rita Fioroni.

Lupi si è messo subito al lavoro con lo staff di Università dei Sapori per redigere un piano triennale di sviluppo e per preparare l'imminente trasferimento dell'intera struttura nella nuova sede di Fontivegge. "Sarà già questa - ha detto - una tappa molto importante perché ci consentirà di modulare in modo più funzionale l'attività della nostra struttura, che è molto complessa ed articolata. In particolare, potremo finalmente disporre di aree separate per le diverse nostre attività che richiedono non solo metodologie ma anche strutture fisiche diverse. Tutto questo contribuirà a far crescere ulteriormente Università dei Sapori. Siamo perfettamente consapevoli che la sfida è particolarmente impegnativa, in questo specifico momento storico perché anche il mondo della formazione ha patito le gravi ripercussioni dell'emergenza sanitaria". (ANSA).