Pd Umbria, a ottobre nuovo segretario

(ANSA) - PERUGIA, 04 LUG - Alla fine di ottobre si saprà il nome del segretario regionale del Partito democratico dell'Umbria e quelli dei componenti i nuovi organismi dirigenti, dopo che tra settembre e ottobre si svolgeranno i vari congressi, con quello regionale a conclusione. Con i mesi di luglio e agosto che saranno utilizzati intanto per le varie iniziative politiche di preparazione. Sono il percorso e le date "ipotizzate" dal commissario Walter Verini. Rese note durante una conferenza stampa.

Verini ha comunque spiegato che tutto è ora nelle mani della Commissione congressuale, già insediata. "Anche se naturalmente - ha aggiunto - resterò in carica fino alle nuove elezioni, il commissario con il congresso non c'entra niente. I poteri li ha la Commissione per date e adempimenti, con gli unici riferimenti che sono Statuto e Codice etico. Adesso siamo nelle condizioni di fare quello che avremmo già fatto senza la pandemia. Eravamo infatti pronti già da febbraio e senza emergenza sanitaria i congressi del partito si sarebbero svolti tra marzo e aprile" (ANSA).