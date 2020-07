Orsini nuovo presidente Sii Terni

(ANSA) - TERNI, 03 LUG - Carlo Orsini è il nuovo presidente del Servizio idrico integrato. Avvocato, 51 anni, succede a Stefano Puliti che ha terminato il mandato.

Il presidente è stato nominato in occasione della seduta di insediamento del nuovo consiglio di amministrazione e rimarrà in carica per i prossimi tre anni.

Confermate invece Tiziana Buonfiglio, amministratrice delegata, e Patrizia Vasta, vice presidente. Gli altri membri del cda sono Aldo Tei, Stefano Tirinzi, Francesca Carcascio, Marcello Caprio, Fabrizio Paganelli e Paolo Silveri.

"Un cda che esprime professionalità ed esperienze significative e diversificate che saranno auspicabilmente preziose nelle complesse dinamiche di gestione del Servizio idrico integrato", ha detto il neo presidente augurando un buon lavoro ai membri del consiglio di amministrazione e a tutti i dipendenti. (ANSA).