Con Trasimeno Line al lago in treno

(ANSA) - PERUGIA, 02 LUG - Raggiungere "comodamente" le spiagge del Trasimeno dal capoluogo umbro e dalla Valdichiana, spostarsi "agevolmente" tra le località turistiche lungo il lago, godere "appieno" di un'oasi naturalistica tra le più apprezzate dell'Italia centrale, "nel totale rispetto dell'ambiente e senza lo stress del traffico e l'ansia da parcheggio": diventa possibile, da domani, ogni giorno e fino al 30 agosto, con Trasimeno line, la nuova idea di viaggio leisure di Trenitalia Umbria e Regione Umbria.

Nove ogni giorno le corse da Perugia a Chiusi-Chianciano Terme, passando per le mete turistiche.

"Una novità importante nei servizi ferroviari umbri, il Trasimeno Line vuole andare incontro alle molteplici istanze provenienti dai pendolari e dai turisti" ha detto Tesei. "I servizi per la mobilità - ha aggiunto - sono da sempre un fattore di sviluppo".

Per il nuovo servizio vengono impiegati treni Jazz di ultima generazione, con tutti i comfort, tra cui info-monitor e spazi dedicati alle bici, idonei anche per le persone a ridotta mobilità. (ANSA).