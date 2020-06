Coronavirus: tampone a tutti a Cantone, dopo caso sospetto

(ANSA) - PARRANO, 30 GIU - Tutti i residenti di Cantone, frazione del Comune di Parrano, finora Covid-free, saranno sottoposti a tampone, domani, dopo un caso sospetto di coronavirus. Un anziano è infatti risultato positivo al test rapido, pur essendo asintomatico, dopo essersi recato all'ospedale di Orvieto per un controllo. In mattinata i responsabili dell'Usl Umbria 2 - ha riferito il sindaco di Parrano, Valentino Filippetti - si sono recati a Cantone per avviare tutte le procedure previste in vista dell'effettuazione dei tamponi, che saranno poche decine. Tutti gli abitanti sono stati invitati "fortemente" dallo stesso sindaco a non uscire dalla frazione "fino a che non si hanno i risultati dei campioni" e "ad usare obbligatoriamente le mascherine che vengono messe a disposizione dal Comune presso il circolo della Pro Loco". L'anziano - da quanto si apprende dall'azienda sanitaria - è cardiopatico e non ha frequentato molte persone.

Dopo il triage di ingresso al pronto soccorso di Orvieto, è stato trasferito nel reparto di malattie infettive a Terni.

(ANSA).