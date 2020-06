Confindustria: Filippi Coccetta presidente Spoleto-Valnerina

(ANSA) - PERUGIA, 30 GIU - Giacomo Filippi Coccetta, amministratore delegato di Fabiana Filippi, azienda tessile di Giano dell'Umbria e brand leader dell'abbigliamento made in Italy, è stato confermato alla presidenza della sezione territoriale Spoleto-Valnerina di Confindustria Umbria per il biennio 2020-2022. L'Assemblea, che si è svolta lunedì 29 giugno in videoconferenza, ha confermato anche il vicepresidente Gianluca Magrini, di Tecnomeccanica Magrini a Campello sul Clitunno.

Tra le priorità del prossimo mandato ci sono il rilancio del territorio, il miglioramento dei collegamenti infrastrutturali e il rafforzamento dei programmi di alternanza scuola-lavoro.

"Sono stati due anni intensi - ha evidenziato il presidente Filippi Coccetta - e ancora molto resta da fare. Siamo consapevoli delle sfide che ci troviamo ad affrontare in questo difficile periodo, ma ritengo che la strada, per quanto a volte impervia, sia quella giusta". (ANSA).