'Dai' Città della Pieve centro di elevata specializzazione

(ANSA) - CITTÀ DELLA PIEVE, 29 GIU - Il centro Dai di Città della Pieve della Usl Umbria 1, dedicato al trattamento del disturbo dell'alimentazione incontrollata e dell'obesità, è dal 26 giugno Centro nazionale di elevata specializzazione accreditato dalla Società italiana dell'obesità (Sio).

Il riconoscimento - spiega una nota dela Usl - è stato ottenuto grazie agli elevati standard di lavoro della struttura di Città della Pieve, luogo in cui la riabilitazione psiconutrizionale del paziente affetto da obesità prevede la realizzazione di percorsi di cura integrati fondati sui principi dell'educazione terapeutica e del lavoro in equipe multidisciplinari, entrambi elementi riconosciuti come fondamento terapeutico dalle linee guida nazionali Sio.

Il centro rispetta gli elevati criteri strutturali, organizzativi e culturali necessari per l'accreditamento alla Sio, ottenuto anche grazie alle iniziative di formazione e ricerca realizzate in collaborazione con l'Università degli studi di Perugia e l'Università Campus Biomedico di Roma.

(ANSA).